На Тюменском тракте свердловская ГАИ увеличила зону перекрытия из-за затопления

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ограничении движения на участке федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» из-за подтопления дороги в Талицком районе. Запрет действует для всех транспортных средств на отрезке с 195 по 206 км. Напомним, вчера движение на Тюменском тракте было закрыто с 196 км из-за обвала дороги.