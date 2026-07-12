На Тюменском тракте свердловская ГАИ увеличила зону перекрытия из-за затопления

Со стороны Тюмени экипажи ГИБДД направляют водителей объездным маршрутом через город Ирбит, проезд через населенный пункт Байкалово закрыт. Также доступен альтернативный путь через город Камышлов.
По данным региональной Госавтоинспекции, в Байкаловском районе закрыт проезд по улице Советской в деревне Шаламы без возможности объезда. В Артемовском районе ограничено движение на 18 км трассы «Артемовский — Арамашево», маршрут проложен через дорогу «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». В Невьянском районе ограничения сняты, транспорт движется в штатном режиме.
В Талицком районе закрыт мост через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова, также ограничен проезд в деревне Кокуй. В Алапаевском районе закрыта дорога «Арамашево — Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанка.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также строго выполнять требования дорожных знаков и указаний инспекторов.
Синоптики прогнозировали