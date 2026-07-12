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Ракетную опасность объявляли ночью в Воронежской области

В шести районах региона звучали сирены из-за угрозы прямого удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 11 июля до утра 12 июля в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Тревога началась в 23:40 и полностью не отменена до сих пор — всего в небе сбили 12 дронов. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева.

Уже через 40 минут после объявления тревожного режима, в 00:20, объявили прямую угрозу удара в Богучарском районе, затем в Бобровском и в 00:36 — в Россошанском, в в 00:47 — в Лискинском и Острогожском. Также в 01:15 по всему региону объявили ракетную опасность.

Самое напряженное время пришлось на промежуток с полуночи до двух часов ночи. Жителям советовали срочно укрываться в помещениях без окон — коридорах, ванных, кладовках. Ракетную опасность отменили в 02:00.

В 02:56 тревога прозвучала в Борисоглебске. И в 04:08, спустя 4,5 часа после первого объявления, сняли непосредственную опасность во всех муниципалитетах.

К утру 12 июля стало известно, что силы ПВО за это время уничтожили 12 беспилотников над тремя городскими округами и двумя районами. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

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