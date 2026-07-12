Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура открыла горячую линию после смертельной атаки БПЛА на Сызрань

Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань, которая унесла жизнь одного человека. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

Надзорное ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и другими структурами, чтобы помощь горожанам оказывалась оперативно. Жители могут обратиться за правовой поддержкой по телефону 8 (846−34) 0−61−78. Ситуацию непосредственно на месте контролирует прокурор Сызрани Евгений Ирха.

В результате налёта погиб один человек. Ещё трое, включая ребёнка, получили ранения и были госпитализированы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше