Прокуратура открыла горячую линию после смертельной атаки БПЛА на Сызрань

Надзорное ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и другими структурами, чтобы помощь горожанам оказывалась оперативно. Жители могут обратиться за правовой поддержкой по телефону 8 (846−34) 0−61−78. Ситуацию непосредственно на месте контролирует прокурор Сызрани Евгений Ирха.
В результате налёта погиб один человек. Ещё трое, включая ребёнка, получили ранения и были госпитализированы.
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