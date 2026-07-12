В Красноярске браконьер чуть не утопил эковолонтера из-за рыбы

На Енисее разыгралась драма, едва не закончившаяся гибелью двух человек. Один из участников, волонтёр Народного фронта МихаилЮ заметил вместе с товарищем мужчину, который проверял сети. Рыбаки подплыли и попросили прекратить незаконный лов.
В ответ браконьер замахнулся веслом. Михаил прыгнул в его лодку, чтобы остановить агрессию, но нарушитель резко развернул судно — мужчина вылетел за борт.
Дальше началось самое страшное: злоумышленник принялся кружить, пытаясь задеть упавшего в воду, а затем двинулся таранить вторую лодку. Оба рыбака сумели оторваться и уплыть.
Пострадавшие обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Михаил — давний помощник экологической инспекции Народного фронта, и в этот раз он не смог пройти мимо нарушения.
Накануне Дня рыбака ему вручили благодарственное письмо за мужество.