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В Красноярске браконьер чуть не утопил эковолонтера из-за рыбы

Волонтёр Михаил вступился за закон на реке и едва не погиб, когда злоумышленник начал таранить лодки.

На Енисее разыгралась драма, едва не закончившаяся гибелью двух человек. Один из участников, волонтёр Народного фронта МихаилЮ заметил вместе с товарищем мужчину, который проверял сети. Рыбаки подплыли и попросили прекратить незаконный лов.

В ответ браконьер замахнулся веслом. Михаил прыгнул в его лодку, чтобы остановить агрессию, но нарушитель резко развернул судно — мужчина вылетел за борт.

Дальше началось самое страшное: злоумышленник принялся кружить, пытаясь задеть упавшего в воду, а затем двинулся таранить вторую лодку. Оба рыбака сумели оторваться и уплыть.

Пострадавшие обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Михаил — давний помощник экологической инспекции Народного фронта, и в этот раз он не смог пройти мимо нарушения.

Накануне Дня рыбака ему вручили благодарственное письмо за мужество.