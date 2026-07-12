Заморившая голодом сына мать из Норильска заявила о своей невиновности

Кажется, такого просто не может быть, но… Заморившая голодом 5-месячного сына жительница Норильска заявила о своей невиновности. 35-летняя Анна, неделями оставлявшая младенца и его сестренок (им было два с половиной и полтора годика), считает, что дело не в ней. А в старшей дочке, 15-летней школьнице, которая приглядывала за детьми.