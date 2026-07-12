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Мужчина на лодке врезался в бетонную плиту на реке Ирмень в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 17 пожаров, 10 из которых произошли в жилом секторе, пострадали два человека. Также спасатели ликвидировали последствия четырёх дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: Сиб.фм

Кроме того, на реке Ирмень случилось происшествие с маломерным судном. Неподалёку от села Новопичугово мужчина на лодке «Казанка» допустил столкновение с бетонной плитой, расположенной вблизи водозаборной станции. Судоводитель получил множественные травмы, но, несмотря на это, сумел самостоятельно вызвать скорую помощь. Прибывшая бригада медиков оперативно госпитализировала пострадавшего в районную больницу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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