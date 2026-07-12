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Появились кадры страшного ДТП с опрокидыванием под Омском

Под Омском случилось второе за сутки смертельное ДТП.

Источник: пресс-служба УМВД по Омской области

В правоохранительных органах региона в воскресенье, 12 июля 2026 года, обнародовали данные о ДТП со страшными последствиями, зафиксированном поздним вечером накануне. Как следует из приведенной информации, речь идет о трагически завершившемся съезде в кювет на трассе под Омском.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Мазда 3”, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по автомобильной дороге Омск — Красноярка со стороны села Красноярка в направлении города Омска, в районе 43-го километра не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием», — поясняются некоторые обстоятельства случившегося в официальной публикации.

Озвучено, что травмы 37-летнего автомобилиста оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте случившегося. В свою очередь, 20-летней пассажиркой занимаются врачи.

На представленных полицией кадрах видно смятый задний бампер белого автомобиля, а также искореженный передний.

Отметим, это уже второй инцидент с летальным исходом, зафиксированный за сутки в пригороде. Ранее сообщалось о гибели автомобилиста при столкновении трех авто на 1-м километре автодороги от села Пушкино.