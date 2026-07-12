Появились кадры страшного ДТП с опрокидыванием под Омском

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Мазда 3”, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по автомобильной дороге Омск — Красноярка со стороны села Красноярка в направлении города Омска, в районе 43-го километра не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием», — поясняются некоторые обстоятельства случившегося в официальной публикации.