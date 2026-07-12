Трагедия под Астаной: автомобиль с детьми утонул в затопленном карьере

«Обычный семейный отдых у воды закончился страшной трагедией. 11 июля вблизи села Кызылжар Целиноградского района произошел несчастный случай, унесший жизни двух сестер. Одной девочке было 8 лет, второй — 12. Как стало известно, семья приехала на местный искусственный водоем, чтобы провести выходные на природе с ночевкой. На следующее утро дети, искупавшись, сели в салон припаркованного на берегу автомобиля, чтобы переодеться в сухую одежду», — сказано в публикации.