Трагедия под Астаной: автомобиль с детьми утонул в затопленном карьере

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали пост о трагедии в Акмолинской области. Сообщается, что две девочки якобы сели в машину, скатились в водоем и утонули.
«Обычный семейный отдых у воды закончился страшной трагедией. 11 июля вблизи села Кызылжар Целиноградского района произошел несчастный случай, унесший жизни двух сестер. Одной девочке было 8 лет, второй — 12. Как стало известно, семья приехала на местный искусственный водоем, чтобы провести выходные на природе с ночевкой. На следующее утро дети, искупавшись, сели в салон припаркованного на берегу автомобиля, чтобы переодеться в сухую одежду», — сказано в публикации.
Как утверждает сетевое издание, как только сестры оказались внутри, машина якобы внезапно сорвалась с места и покатилась вниз по склону прямо в воду.
«Отец мгновенно бросился спасать детей, однако не смог ни открыть дверь, ни выбить стекло. Машина ушла под воду, девочки погибли», — пишет Telegram-канал.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу ДЧС Акмолинской области. Там сообщили, что трагедия произошла в Целиноградском районе в одном из затопленных карьеров.
«По предварительным данным легковой автомобиль, в котором находились несовершеннолетние, по неустановленным причинам скатился в воду. После поступления сообщения на место прибыли силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. К моменту прибытия спасателей на месте уже находились сотрудники полиции. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из воды автомобиль, в салоне которого были обнаружены тела двух погибших детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются», — ответили в пресс-службе.
По данному факту расследование проводит Департамент полиции Акмолинской области.