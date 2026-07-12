В Ломоносовском районе мужчина погиб при пожаре

В деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти мужчина погиб в результате пожара. Об этом сообщает МЧС.
Пожар произошёл в сарае площадью 15 квадратных метров. На место прибыли автоцистерны МЧС и «Леноблпожспаса». При разборе конструкций было найдено тело.
В МЧС призывают население соблюдать правила пожарной безопасности и в хозяйственных постройках. А при обнаружении пламени — звонить по номеру 112.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше