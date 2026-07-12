В Воронеже в ДТП пострадали пять человек, двое из них — дети

В больницы доставлены все пятеро участников аварии. Самый тяжелый случай — у 38-летнего водителя «Шкоды» и его пассажирки (ее возраст пока уточняется) — их госпитализировали в больницу «Электроника». В детскую областную больницу № 1 увезли двоих пассажиров: полугодовалого мальчика из «Шкоды» и годовалого мальчика из «Хонды». Также в «Электронику» попала 48-летняя женщина-пассажир из «Хонды».