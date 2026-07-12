В Башкирии за сутки обнаружили на дорогах 49 нетрезвых водителей.

«Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по телефону доверия 8−347−272−32−92 или в чат-бот GIBDDRB_02bot. Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — обратились к гражданам в Госавтоинспекции.