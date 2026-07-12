Из-за сильных дождей в Свердловской области перекрыты дороги

По данным МЧС Свердловской области, на утро воскресенья 12 июля вода подтопила еще 35 домов в 25 районах, 242 приусадебных участка. Всего же в зоне подтопления в регионе 648 участков и девять мостов. В городе Ирбит пришлось эвакуировать из подтопленных домов 28 человек, из них одиннадцать детей. Они размещены в пункте временной эвакуации.