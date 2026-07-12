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Из-за сильных дождей в Свердловской области перекрыты дороги

В пяти районах Свердловской области частично перекрыты автотрассы. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

В пяти районах Свердловской области частично перекрыты автотрассы. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Ограничения на движение автотранспорта введены в Байкаловском, Артемовском, Алапаевском, Талицком и Пышминском районах. Почти везде организованы объезды.

Виной перекрытию трасс стали бесконечные дожди, идущие на Среднем Урале уже почти месяц. Дождевые паводки переполняют реки, и те выходят из берегов, размывая дороги и даже подтапливая мосты.

По данным МЧС Свердловской области, на утро воскресенья 12 июля вода подтопила еще 35 домов в 25 районах, 242 приусадебных участка. Всего же в зоне подтопления в регионе 648 участков и девять мостов. В городе Ирбит пришлось эвакуировать из подтопленных домов 28 человек, из них одиннадцать детей. Они размещены в пункте временной эвакуации.

Дождевые паводки бушуют и в Пермском крае. Здесь в субботу, 11 июля, затопило горное село Кын Лысьвенского района. Из-за проливных дождей тут вышли из берегов четыре речки и затопили населенный пункт. Здесь также был эвакуирован 21 человек.

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