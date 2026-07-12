Третий день тушат крупный пожар на мусорном полигоне в Астане — опубликованы кадры

Работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр столицы продолжаются в круглосуточном режиме, отчитываются в МЧС 12 июля 2026 года.
Для повышения эффективности тушения созданы два участка, на которых сосредоточены основные силы и средства.
«Одновременно проводятся инженерные работы по засыпке всей территории полигона инертным материалом с целью локализации очагов горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. На текущий момент на полигон завезено порядка 14,85 тыс. тонн инертного материала». МЧС РК.
Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта.
Бесперебойная подача воды обеспечивается пожарными автоцистернами и водовозами, осуществляющими подвоз воды от пожарного гидранта.
В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.
«Ситуация находится на постоянном контроле МЧС. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются».