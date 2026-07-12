На Кубани задержали граждан Молдовы с «липовой» регистрацией

«В Армавире задержали двух граждан Молдовы (23 и 28 лет) с “липовой” регистрацией», — рассказали в оперативном ведомстве.
Как выяснилось, они купили штампы о временном проживании за 140 тысяч рублей. Чтобы доказать подделку, полицейские отправили документы на экспертизу.
В результате иностранцев оштрафовали по статье 18.8 КоАП РФ и отправили в спецприемник.
Против них завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь им грозит до года лишения свободы.