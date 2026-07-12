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На Кубани задержали граждан Молдовы с «липовой» регистрацией

В городе Армавир Краснодарского края задержали двух граждан Молдовы с «липовой» регистрацией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В Армавире задержали двух граждан Молдовы (23 и 28 лет) с “липовой” регистрацией», — рассказали в оперативном ведомстве.

Как выяснилось, они купили штампы о временном проживании за 140 тысяч рублей. Чтобы доказать подделку, полицейские отправили документы на экспертизу.

В результате иностранцев оштрафовали по статье 18.8 КоАП РФ и отправили в спецприемник.

Против них завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь им грозит до года лишения свободы.