Почти 70 тонн мака и конопли уничтожили сотрудники милиции за июнь

«За незаконные посев и выращивание запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений составлено более 600 административных протоколов», — отметили в милицейском ведомстве.
Это часть спецпрограммы «Мак», которая продлится в стране по 15 сентября. В операции участвуют коллеги из других правоохранительных органов и общественных организаций.
В милиции напомнили об ответственности за выращивание наркосодержащих растений. За посевы таких растений на участке владельцу грозит штраф по статье 17.1 КоАП (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Финансовое наказание может составить до 20 базовых величин (до 900 рублей).
Если будет доказано, что эти растения специально выращиваются для сбыта, нарушителю грозит тюремный срок. Статья 329 Уголовного кодекса предусматривает до трех лет лишения свободы, а в некоторых случаях — до пятнадцати.
«Руководителям субъектов хозяйствования следует добросовестно относиться к обработке полей, внимательно осматривать все подведомственные земли, предпринять меры по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущих наркосодержащих растений», — рекомендовало МВД.