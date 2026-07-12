Почти 70 тонн мака и конопли уничтожили сотрудники милиции за июнь

В милиции напомнили об ответственности за выращивание наркосодержащих растений. За посевы таких растений на участке владельцу грозит штраф по статье 17.1 КоАП (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Финансовое наказание может составить до 20 базовых величин (до 900 рублей).