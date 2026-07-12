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На почти полное отсутствие мобильной связи жалуются жители Краснодарского края

В ряде районов Кубани стала доступна только экстренная связь.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае 12 июля зафиксированы масштабные проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. По информации сервиса Downdetector, за короткий промежуток времени поступило более сотни жалоб от абонентов различных операторов. Пользователи МТС, «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и «Ростелеком» жалуются на отсутствие сети, нестабильное соединение и невозможность дозвониться.

В социальных сетях жители сообщают, что голосовые вызовы не проходят, мессенджеры не загружаются, а мобильный интернет работает с длительными задержками либо отсутствует вовсе. В ряде районов доступна только экстренная связь. Сбои повлияли на работу такси, доставки и онлайн-сервисов — заказы не обрабатываются, приложения не открываются.

Проблемы фиксируются на фоне объявленного в регионе режима «беспилотной опасности», действовавшего в ночь на 12 июля.

Ранее операторам МТС поступали сообщения об ограничении мобильной связи в связи с угрозами БПЛА.

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