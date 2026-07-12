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Пострадавший при атаке ВСУ на Грайворон подросток умер в больнице

12 июля в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что 13-летний мальчик, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Грайворон, скончался в больнице.

Источник: Новости Mail

«В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Медицинские работники предпринимали усилия для его спасения, однако травмы, нанесенные украинским дроном, оказались несовместимыми с жизнью.

Атака дрона на Грайворон произошла вечером 11 июля. В момент инцидента подросток катался на велосипеде. Ранее сообщалось, что раненого доставили в Центральную районную больницу (ЦРБ) с множественными осколочными ранениями лица и живота, после чего он был помещен в реанимационное отделение.

Впоследствии главный врач ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Андрей Попов проинформировал «Известия» о том, что у ребенка, помимо прочего, диагностировали тяжелое торакоабдоминальное ранение, и он был доставлен в операционную.