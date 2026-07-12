Пострадавший при атаке ВСУ на Грайворон подросток умер в больнице

Атака дрона на Грайворон произошла вечером 11 июля. В момент инцидента подросток катался на велосипеде. Ранее сообщалось, что раненого доставили в Центральную районную больницу (ЦРБ) с множественными осколочными ранениями лица и живота, после чего он был помещен в реанимационное отделение.