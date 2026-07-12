В свердловском Ирбите более 20 человек эвакуировали после паводка

«В Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и 5 перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек» — говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что на дежурстве находится круглосуточный пост с плавсредствами. В десяти населенных пунктах Ирбитского муниципального округа подтоплено 55 участков.
По последним данным МЧС, всего на территории свердловского региона в результате паводка из-за сильных дождей затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами.