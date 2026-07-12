17-летняя девушка из Ростовской области отдала мошенникам пять млн рублей

Сначала злоумышленникиони получили контроль над телефоном жертвы под видом курьера цветочного магазина, выпросив код из СМС. А затем в ход пошла «тяжёлая артиллерия»: звонок от лжесиловика. Он убедил подростка, что она стала фигуранткой дела о госизмене и финансировании терроризма, а её матери и отцу теперь грозит реальный срок.