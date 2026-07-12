17-летняя девушка из Ростовской области отдала мошенникам пять млн рублей

Целое состояние потеряла семья из Волгодонска, став жертвой телефонных аферистов. 17-летняя девушка, поверив в угрозы уголовного преследования родителей, отдала преступникам более 5,7 млн рублей.
Сначала злоумышленникиони получили контроль над телефоном жертвы под видом курьера цветочного магазина, выпросив код из СМС. А затем в ход пошла «тяжёлая артиллерия»: звонок от лжесиловика. Он убедил подростка, что она стала фигуранткой дела о госизмене и финансировании терроризма, а её матери и отцу теперь грозит реальный срок.
Чтобы «спасти» семью от тюрьмы, напуганная одиннадцатиклассница подчинялась каждому требованию «следователя». Она в прямом эфире устроила в своей комнате имитацию обыска, снимала видео, доказывающее, что на ней нет экстремистских татуировок и символов, и покорно собрала все семейные сбережения и ювелирные украшения для «проверки на подлинность».
Финальным аккордом стал приезд курьера, которому девушка лично передала всё имущество. Лишь после этого к ней пришло осознание произошедшего.
Сейчас полиция Ростовской области разыскивает организаторов этой мошеннической схемы.