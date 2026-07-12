Во Владивостоке снесли 249 незаконных гаражей, ларьков и заборов

С начала года ликвидировано 249 несанкционированных строений — это гаражи и нежилые здания по адресам Уральская, 6, Маковского, 201 и Сабанеева, 20а. Еще 49 объектов оказались торговыми: автолавки, лотки и павильоны, которые мешали проходу и портили внешний вид города. Самые масштабные работы провели на Фадеева, 4 — в районе, где раньше находился Спортивный рынок. Кроме того, с фасадов и ограждений сняли 140 незаконных афиш и баннеров.