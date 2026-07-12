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Во Владивостоке снесли 249 незаконных гаражей, ларьков и заборов

Власти продолжают борьбу с самозахватом земли.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке проходит кампания по наведению порядка в городских территориях. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно демонтируют объекты, установленные незаконно, — от рекламных щитов и ларьков до гаражей и бетонных заборов. Работа идет системно и уже приносит первые ощутимые результаты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

С начала года ликвидировано 249 несанкционированных строений — это гаражи и нежилые здания по адресам Уральская, 6, Маковского, 201 и Сабанеева, 20а. Еще 49 объектов оказались торговыми: автолавки, лотки и павильоны, которые мешали проходу и портили внешний вид города. Самые масштабные работы провели на Фадеева, 4 — в районе, где раньше находился Спортивный рынок. Кроме того, с фасадов и ограждений сняли 140 незаконных афиш и баннеров.

Не забыли и про брошенный автотранспорт: 24 разукомплектованные машины эвакуировали на специализированную стоянку. Также демонтированы шлагбаумы, заборы и бетонные блоки, которые незаконно перегораживали проезды и парковки. В администрации подчеркивают, что работа по освобождению города от самостроя и хаотичной торговли будет продолжена.