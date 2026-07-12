Ударивший инспектора службы безопасности метро иностранец может сесть на семь лет

Дебош буйный пассажир с семьей устроил еще 26 апреля на станции метро «Каменная горка». Гостивший в Минске иностранец уже собирался покинуть белорусскую столицу и пытался спуститься в метро, чтобы доехать до вокзала, но был остановлен службой охраны, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был крайне недоволен этим фактом, ругался, угрожал, но все же поднялся наверх, чтобы вызвать такси. Однако приложение показывало, что машину придется ждать долго. Это не устроило гостя столицы, и он с семьей снова спустился в вестибюль станции и все же прорвался на перрон. Там семья, пытаясь увернуться от работников службы охраны, забежала в поезд, который высадил пассажиров на конечной станции. Поняв, что на нем не уедешь, перебежала к составу напротив, стала бегать по вагонам, задерживая отправление поезда.