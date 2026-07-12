Ударивший инспектора службы безопасности метро иностранец может сесть на семь лет

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего иностранца, который применил насилие в отношении работников службы охраны Минского метрополитена, и которому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Дебош буйный пассажир с семьей устроил еще 26 апреля на станции метро «Каменная горка». Гостивший в Минске иностранец уже собирался покинуть белорусскую столицу и пытался спуститься в метро, чтобы доехать до вокзала, но был остановлен службой охраны, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был крайне недоволен этим фактом, ругался, угрожал, но все же поднялся наверх, чтобы вызвать такси. Однако приложение показывало, что машину придется ждать долго. Это не устроило гостя столицы, и он с семьей снова спустился в вестибюль станции и все же прорвался на перрон. Там семья, пытаясь увернуться от работников службы охраны, забежала в поезд, который высадил пассажиров на конечной станции. Поняв, что на нем не уедешь, перебежала к составу напротив, стала бегать по вагонам, задерживая отправление поезда.
Когда семейство в очередной раз оказалось на перроне, машинист закрыл двери и уехал. Мужчина вел себя крайне агрессивно, ударил инспектора кулаком по лицу, но в итоге был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.
Обвиняемый женат, имеет 5-летнюю дочь, работает на одном из частных предприятий и ранее в Беларуси к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение в насилие и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, в связи с чем мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Обвиняемый, который полностью признал свою вину, заключен под стражу.
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