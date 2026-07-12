Волгоградец и москвичка провернули аферу с кредитами на 5 млн

Когда приходило время платить, волгоградец по совету сообщницы переставал вносить платежи. Он заявлял, что подпись в документах не его. Банки подавали в суд, и на время разбирательств выплаты замораживались. Женщина консультировала фигуранта и помогала прятать имущество, купленное в кредит. Кроме того, он приобрел у нее неликвидные долги других людей, чтобы показывать их в суде как гарантию погашения.