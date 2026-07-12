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Волгоградец и москвичка провернули аферу с кредитами на 5 млн

В Волгоградской области раскрыли схему хищения денег у банков через фиктивные подписи и суды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завершают расследование крупного мошенничества. Двое подельников обманули банки почти на 5 миллионов рублей, используя фальшивые подписи и судебные тяжбы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

39-летний житель Волгограда познакомился с 44-летней москвичкой. Она предложила ему легкий заработок за счет кредитных организаций. Мужчина согласился и начал оформлять займы в разных банках. В договорах он ставил не свою подпись, а вымышленную. За каждую полученную сумму он отдавал новой знакомой 10%.

Когда приходило время платить, волгоградец по совету сообщницы переставал вносить платежи. Он заявлял, что подпись в документах не его. Банки подавали в суд, и на время разбирательств выплаты замораживались. Женщина консультировала фигуранта и помогала прятать имущество, купленное в кредит. Кроме того, он приобрел у нее неликвидные долги других людей, чтобы показывать их в суде как гарантию погашения.

После серии судов представители банков обратились в полицию. Оперативники пресекли деятельность аферистов. Злоумышленники признали вину. Расследование продолжается.