Водитель рейсового автобуса умер за рулем в Сочи

Пассажирский автобус № 145, курсирующий по маршруту Дагомыс — Солохаул, совершил остановку, когда водителю внезапно стало плохо за рулем. Окружающие экстренно вызвали медицинскую службу. До приезда бригады врачей первую помощь пострадавшему оказывали сотрудники полиции, которые оперативно поднялись в салон и начали проводить реанимационные мероприятия. Запись этих действий очевидцы опубликовали в Telegram-канале «ЧП Сочи».