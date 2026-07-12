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21-летний водитель питбайка погиб в ДТП с иномаркой в Челябинской области

Водительских прав у парня не было.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В селе Пашнино Красноармейского округа вечером 11 июля 35-летний водитель Chevrolet Cruze наехал на молодого мотоциклиста. В результате водитель двухколесного транспорта скончался. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Предварительно, автомобилист выезжал с прилегающей территории на улицу Ленина и, не уступив дорогу водителю питбайка, врезался в него. 21-летний водитель мини-мотоцикла получил множество травм, его увезли в больницу. Несмотря на усилия медиков, парень скончался.

«Молодой человек не имел права управления транспортными средствами — водительское удостоверение ему никогда не выдавалось», — уточнили в полицейском главке.

По факту ДТП проводится проверка.

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