Уфимка отдала мошенникам 7,6 млн рублей наличными.

Только на днях 21-летний уфимец едва не отдал аферистам почти 10 млн рублей после экстренной продажи своей квартиры, и следом произошёл другой случай с реальным серьёзным ущербом. Как сообщили в уфимской мэрии, 59-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о краже 7,6 млн рублей, которые хранились у неё дома. Женщина добровольно отдала деньги, находясь под воздействием «социальных инженеров». Поняв, что у неё есть средства и на счетах, собеседники убедили её «спасать» и эти деньги, но, к счастью, в банке не допустили дальнейшего разорения клиентки.