После ночной грозы 42,5 тыс. жителей Ленобласти остались без света

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, специалисты уже восстановили подачу электроэнергии более чем 20 тыс. жителям. Сейчас работы продолжаются в Гатчинском округе, Кингисеппском, Лужском и Ломоносовском районах.
В восстановлении сетей задействованы 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники «Россети Ленэнерго». В первую очередь специалисты восстанавливают линии высокого напряжения, затем — распределительные сети и подключения потребителей, уточнил глава Ленобласти.
Власти призвали жителей региона не приближаться к оборванным проводам и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение. Сообщить о повреждениях можно по круглосуточному телефону «Россети Ленэнерго» 8−800−220−0−220.