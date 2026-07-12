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После ночной грозы 42,5 тыс. жителей Ленобласти остались без света

Мощный грозовой фронт с ураганным ветром, который прошел ночью над Ленинградской областью, оставил без электроснабжения 42,5 тыс. человек.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, специалисты уже восстановили подачу электроэнергии более чем 20 тыс. жителям. Сейчас работы продолжаются в Гатчинском округе, Кингисеппском, Лужском и Ломоносовском районах.

В восстановлении сетей задействованы 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники «Россети Ленэнерго». В первую очередь специалисты восстанавливают линии высокого напряжения, затем — распределительные сети и подключения потребителей, уточнил глава Ленобласти.

Власти призвали жителей региона не приближаться к оборванным проводам и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение. Сообщить о повреждениях можно по круглосуточному телефону «Россети Ленэнерго» 8−800−220−0−220.

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