Спасатели нашли тело второй женщины, пропавшей на сапе в Финском заливе

Спасатели извлекли тело из воды и доставляют его на берег для передачи полиции.
Ранее сообщалось, что две женщины без спасательных жилетов находились на сапах в бухте Батарейная и не вернулись к берегу во время непогоды. Спасатели обнаружили тело одной из них.
В МЧС вновь напомнили, что при выходе на воду необходимо использовать спасательный жилет и сообщать близким о маршруте. В ведомстве отметили, что сапборд не является безопасным средством передвижения даже при небольшом волнении.
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