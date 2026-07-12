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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Строго запрещены палы сухой травы, сжигание бытового мусора и разведение костров.

По данным регионального ГУ МЧС, 12 и 13 июля на Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го (высшего) класса.

Под угрозой находятся Ростов-на-Дону, а также ряд муниципалитетов: Аксайский, Мясниковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Каменский, Куйбышевский и Матвеево-Курганский районы.

В целях предотвращения лесных и ландшафтных пожаров спасатели настоятельно просят граждан отказаться от использования открытого огня.

Строго запрещены палы сухой травы, сжигание бытового мусора и разведение костров. Особое внимание уделяется культуре курения: брошенный окурок может стать причиной масштабного ЧП.

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