Мамкин вояка: школьник демонстрировал приемы боя на фасаде — милиция оценила

В милиции обратились к родителям несовершеннолетних с напоминанием о необходимости предупреждать детей о последствиях совершения необдуманных поступков. Также взрослым следует интересоваться, как и с кем дети проводят свободное время, обращать внимание на их увлечения, круг общения, в том числе виртуальный.