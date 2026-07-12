Мамкин вояка: школьник демонстрировал приемы боя на фасаде — милиция оценила

Там пояснили, что в милицию поступило сообщение от сотрудников одного из торговых центров Минска о том, что неизвестный повредил фасадную плитку.
В ходе проверки личность правонарушителя была установлена. Им оказался 14-летний житель столицы.
Школьник рассказал, что что хотел продемонстрировать своим товарищам прием — удар ногой, которому обучился на тренировках по тайскому боксу.
Удар оказался такой силы, что повредил фасадную плитку стоимостью около 300 рублей.
Подросток не ожидал такого поворота событий, испугался и убежал.
Теперь родителям школьника придется возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.
В милиции обратились к родителям несовершеннолетних с напоминанием о необходимости предупреждать детей о последствиях совершения необдуманных поступков. Также взрослым следует интересоваться, как и с кем дети проводят свободное время, обращать внимание на их увлечения, круг общения, в том числе виртуальный.