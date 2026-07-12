Автомобиль загорелся на ходу на трассе «Таврида»

«Сегодня на 88 км автодороги “Таврида” в районе пгт Приморский в движении загорелся автомобиль. Водитель самостоятельно покинул транспортное средство», — говорится в сообщении.
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудниками пожарной части пгт Приморский. Пострадавших в результате происшествия не было, причину возгорания транспортного средства установят эксперты.
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