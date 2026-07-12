На Кубани предприниматель похитил 5 млн рублей на благоустройстве детсада

В Краснодарском крае прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве детского сада в Щербиновском районе. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Согласно версии следствия, выполняя работы по муниципальному контракту, предприниматель предоставил заказчику акты с заведомо ложными сведениями. В документах были искажены объемы, виды и стоимость фактически выполненных работ, что позволило осуществить хищение бюджетных средств на сумму более 5 млн рублей.