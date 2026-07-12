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В Волгограде раскрыли схему хищения кредитов на 4,9 млн рублей

Мошенники обманывали через фальшивые подписи в кредитах.

Следователь ГУ МВД России по Волгоградской области расследует уголовное дело о хищении кредитных средств банков. В Волгограде 39-летний мужчина и 44-летняя москвичка обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

Волгоградец познакомился с москвичкой, которая предложила ему схему незаконного обогащения через обман банков. Мужчина стал брать кредиты в разных финансовых учреждениях, ставя в договорах вымышленную подпись, и выплачивал знакомой 10% с каждой суммы. Заключив с ней договор цессии, он предоставил ей право представлять его интересы в суде по доверенности.

По словам следователей регионального Главка, когда подходило время выплат, мужчина по совету сообщницы отказывался платить долги, ссылаясь на то, что подпись в договоре ему не принадлежит.

Банки инициировали судебные процессы, во время которых сроки погашения долгов приостанавливались. Женщина помогала ему прятать залоговое имущество и консультировала по ходу разбирательств.

После длительных судебных разбирательств представители банков обратились в полицию, деяния злоумышленников пресекли. Подельникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, установлено 3 эпизода мошенничества на сумму около 4,9 млн рублей, оба подозреваемых признали вину.

Ранее был задержан похититель топлива в Волгоградской области.