В Волгограде раскрыли схему хищения кредитов на 4,9 млн рублей

Волгоградец познакомился с москвичкой, которая предложила ему схему незаконного обогащения через обман банков. Мужчина стал брать кредиты в разных финансовых учреждениях, ставя в договорах вымышленную подпись, и выплачивал знакомой 10% с каждой суммы. Заключив с ней договор цессии, он предоставил ей право представлять его интересы в суде по доверенности.