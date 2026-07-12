В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза

В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. По данным ГАИ, трагедия произошла 12 июля на улице Лисогорской.
Известно, что девочка ехала на проезжей части на велосипеде, взрослых рядом с ней не было. В это время рядом ехал мусоровоз «КамАЗ», за рулем которого находился 55-летний мужчина. В какой-то момент ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения грузовика, подняться девочка не успела. На нее наехал мусоровоз передними колесами.
— От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и свидетелей, фиксируют данные, по данному факту проводится расследование, — сообщили в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что детям запрещено находиться на проезжей части без присмотра. Также водителей вновь призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и обязательно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а также в жилых зонах.