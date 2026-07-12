В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза

Известно, что девочка ехала на проезжей части на велосипеде, взрослых рядом с ней не было. В это время рядом ехал мусоровоз «КамАЗ», за рулем которого находился 55-летний мужчина. В какой-то момент ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения грузовика, подняться девочка не успела. На нее наехал мусоровоз передними колесами.