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Четверых иностранцев уличили в нарушении режима пребывания в Волгограде

Рейд прошел в Краснооктябрьском, Дзержинском и Центральном районах.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области провели рейд сразу в трех районах Волгограда.

Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства иностранцами на сельскохозяйственной ярмарке в Краснооктябрьском районе и на строящихся объектах в Дзержинском и Центральном районах.

Особое внимание стражи порядка уделили законности трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейда проверили 35 иностранцев, работавших на указанных объектах и территориях.

По данным ГУ МВД региона, в отношении 4 из проверенных иностранных граждан составили административные материалы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Остальные проверенные нарушений не допустили.

В ведомстве отметили, что подобные рейды пройдут и в других районах Волгоградской области.

Ранее сообщалось, как волгоградцы сами ликвидировали пожар в подъезде.