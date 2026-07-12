Четверых иностранцев уличили в нарушении режима пребывания в Волгограде

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области провели рейд сразу в трех районах Волгограда.
Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства иностранцами на сельскохозяйственной ярмарке в Краснооктябрьском районе и на строящихся объектах в Дзержинском и Центральном районах.
Особое внимание стражи порядка уделили законности трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейда проверили 35 иностранцев, работавших на указанных объектах и территориях.
По данным ГУ МВД региона, в отношении 4 из проверенных иностранных граждан составили административные материалы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Остальные проверенные нарушений не допустили.
В ведомстве отметили, что подобные рейды пройдут и в других районах Волгоградской области.
Ранее сообщалось, как волгоградцы сами ликвидировали пожар в подъезде.