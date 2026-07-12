В Воронеже 27-летний водитель не пропустил встречку, пострадали дети-груднички

Напомним, в 19:50 на улице Полевой у дома № 72. По предварительной версии полиции, 27-летний водитель седана «Шкода Рапид» следовал со стороны проспекта Горняков. При повороте налево он не уступил дорогу встречному транспорту, из-за чего его машина протаранила кроссовер «Хонда Везел» под управлением 29-летней женщины.