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В Воронеже 27-летний водитель не пропустил встречку, пострадали дети-груднички

Появились подробности ДТП в Левобережном районе, в котором пострадали два младенца.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах серьезной аварии, которая произошла накануне вечером и отправила на больничные койки пять человек, среди которых оказались двое младенцев. Об этом сайт VRN.KP сообщал ранее.

Напомним, в 19:50 на улице Полевой у дома № 72. По предварительной версии полиции, 27-летний водитель седана «Шкода Рапид» следовал со стороны проспекта Горняков. При повороте налево он не уступил дорогу встречному транспорту, из-за чего его машина протаранила кроссовер «Хонда Везел» под управлением 29-летней женщины.

Удар был настолько мощным, что травмы получили оба автомобилиста. Но самые тяжелые последствия отразились на самых юных участниках движения: в «Шкоде» пострадал пятимесячный мальчик, а в «Хонде» — шестимесячный ребенок. Также помощь медиков потребовалась 50-летней пассажирке японского авто.

Всех раненых оперативно госпитализировали на каретах скорой помощи.

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