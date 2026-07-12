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ГАИ сказала, что делать из-за аварий с водителями 70+, которые случаются все чаще

ГАИ сказала, что делать с водителями 70+ из-за частых аварий с их участием.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минщины констатирует, что в Беларуси отмечается рост ДТП с участием водителей старше 70 лет. За шесть месяцев 2026 года по их вине произошло 62 происшествия, в которых шесть человек погибли и 65 ранены.

Один из последних таких случаев: под Новогрудком 81-летний и 69-летний пенсионеры врезались на авто друг в друга — есть погибший. Среди недавних случаев — смертельный наезд на минчанку в Воложинском районе, совершенный 71-летним водителем, который скрылся с места ДТП, но был установлен.

МВД проинформировало Минздрав о складывающейся дорожной обстановке и необходимости принять к сведению неутешительные данные при проведении медицинского освидетельствования пожилых водителей при их допуске к участию в дорожном движении.

Мы писали, что Следственный комитет сделал заявление после ДТП под Кобрином, где погибла 15-летняя девушка.

Дорожную обстановку осложняют и сильные ливни, которые 11 июля подтопили Минск, а вечером 10 июля — Гомель.

А еще белорусские врачи объяснили новую тенденцию к сокращению до минимума числа таблеток для гипертоников и диабетиков: «Эффект сохраняется в течение суток, включая ночное время».