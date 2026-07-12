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Жительница Магнитогорска, желая заработать на инвестициях, перевела мошенникам более 1 млн

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Источник: dostup1.ru

Жительница Магнитогорска (Челябинская область), желая заработать на инвестициях, перевела мошенникам более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В полицию города обратилась 42-летняя безработная местная жительница. По ее словам, все началось в период с середины апреля по июнь 2026 года, когда потерпевшей поступило заманчивое предложение о получении гарантированного пассивного дохода.

Злоумышленник пообещал женщине высокую прибыль от инвестиций на онлайн-платформе. Доверившись обещаниям легкого заработка, она начала следовать его указаниям и переводить деньги.

Для «инвестиций» жительница Магнитогорска заняла 1 млн рублей, добавила 22 тыс. рублей своих личных сбережений и перечислила мошенникам.

«Потерпевшая знала о существовании подобных мошеннических схем из средств массовой информации, однако поверила, что действительно общается с финансовыми специалистами», — отметили в региональном главке МВД.