Жительница Магнитогорска, желая заработать на инвестициях, перевела мошенникам более 1 млн

Жительница Магнитогорска (Челябинская область), желая заработать на инвестициях, перевела мошенникам более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В полицию города обратилась 42-летняя безработная местная жительница. По ее словам, все началось в период с середины апреля по июнь 2026 года, когда потерпевшей поступило заманчивое предложение о получении гарантированного пассивного дохода.
Злоумышленник пообещал женщине высокую прибыль от инвестиций на онлайн-платформе. Доверившись обещаниям легкого заработка, она начала следовать его указаниям и переводить деньги.
Для «инвестиций» жительница Магнитогорска заняла 1 млн рублей, добавила 22 тыс. рублей своих личных сбережений и перечислила мошенникам.
«Потерпевшая знала о существовании подобных мошеннических схем из средств массовой информации, однако поверила, что действительно общается с финансовыми специалистами», — отметили в региональном главке МВД.