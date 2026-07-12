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Казанца, который набросился на продавщицу в цветочном магазине, задержали

Полицейские задержали мужчину, напавшего на продавщицу в цветочном магазине в казанском поселке Юдино. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ. Кроме того, задержан и его подельник.

Источник: Соцсети

Напомним, видео, на котором мужчина наносит удары продавщице, опубликовали в интернет-сообществах Казани. Там же сообщалось о хулиганских выходках, которые он совершал вместе с подельником в других торговых точках.

Правоохранители установили личности дебоширов и задержали их. Ими оказались двое местных жителей 1978 и 1993 годов рождения.

«В отношении одного из участников конфликта составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”), а также возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (“Побои”). Второй участник конфликта привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”)», — рассказали агентству в МВД по Татарстану.