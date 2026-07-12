В Красноярском крае подслеповатый пенсионер вышел из тайги на звук сирены

Тревогу подняла его родственница: пожилой человек, у которого серьёзные проблемы со зрением, ушёл из дома накануне вечером и не вернулся. Женщина предположила, что он мог отправиться в лес и уже не сумеет самостоятельно найти дорогу обратно.