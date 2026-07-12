В Красноярском крае подслеповатый пенсионер вышел из тайги на звук сирены

В Абанском округе полицейские оперативно нашли заблудившегося 72-летнего мужчину.
Тревогу подняла его родственница: пожилой человек, у которого серьёзные проблемы со зрением, ушёл из дома накануне вечером и не вернулся. Женщина предположила, что он мог отправиться в лес и уже не сумеет самостоятельно найти дорогу обратно.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали к деревне Малкас. Чтобы сориентировать пропавшего, они включили звуковые спецсигналы на служебном автомобиле. Пенсионер услышал сирену и вскоре вышел к полицейским.
Сейчас мужчина в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В полиции напоминают: чем быстрее родственники сообщат о пропаже, тем выше шансы на благополучный исход поисков.