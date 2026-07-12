СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобусную остановку в городе Энергодаре. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городе Энергодаре Запорожской области (ст. 205 УК РФ)», — сказала она.
12 июля вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали автобусную остановку по улице Комсомольской в городе Энергодаре. В результате погибла женщина, еще четверо получили ранения.
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