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Житель Татарстана из-за долга в 8 тысяч рублей зарезал знакомого

Мужчина отсидит больше 9 лет в колонии за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах городской суд признал жителя Татарстана виновным в убийстве знакомого и назначил ему наказание — 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Трагический инцидент случился 19 октября 2025 года в салоне автомобиля «Лада Ларгус». Между мужчинами вспыхнул конфликт. Поводом для него послужил долг в 8 тысяч рублей. В разгар ссоры подсудимый выхватил нож и нанёс потерпевшему не менее 12 ударов. Ранения оказались смертельными — пострадавший скончался на месте.

В ходе разбирательства суд учёл все собранные следствием доказательства и подтвердил вину обвиняемого. Кроме того, выяснилось, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.