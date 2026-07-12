Житель Татарстана из-за долга в 8 тысяч рублей зарезал знакомого

В Набережных Челнах городской суд признал жителя Татарстана виновным в убийстве знакомого и назначил ему наказание — 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.
Трагический инцидент случился 19 октября 2025 года в салоне автомобиля «Лада Ларгус». Между мужчинами вспыхнул конфликт. Поводом для него послужил долг в 8 тысяч рублей. В разгар ссоры подсудимый выхватил нож и нанёс потерпевшему не менее 12 ударов. Ранения оказались смертельными — пострадавший скончался на месте.
В ходе разбирательства суд учёл все собранные следствием доказательства и подтвердил вину обвиняемого. Кроме того, выяснилось, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.