Житель Татарстана из-за долга в 8 тысяч рублей зарезал знакомого

Трагический инцидент случился 19 октября 2025 года в салоне автомобиля «Лада Ларгус». Между мужчинами вспыхнул конфликт. Поводом для него послужил долг в 8 тысяч рублей. В разгар ссоры подсудимый выхватил нож и нанёс потерпевшему не менее 12 ударов. Ранения оказались смертельными — пострадавший скончался на месте.