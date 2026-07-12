Мошенники выманили у нижегородки 2,2 млн рублей

Звонки с середины апреля поступали якобы из Росфинмониторинга, а затем от представителей силовых структур. Женщину убедили, что неизвестные пытаются обналичить её сбережения. В начале мая она передала 1,2 миллиона рублей незнакомцу в сквере на улице Плотникова, спрятав деньги в пакет и назвав при встрече пароль.