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Мошенники выманили у нижегородки 2,2 млн рублей

Они просили назвать ее пароль «Стивен Дурында».

57-летняя жительница Автозаводского района потеряла более 2,2 миллиона рублей после звонков лже-силовиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Часть денег она передала курьерам, назвав пароль «Стивен Дурында».

Звонки с середины апреля поступали якобы из Росфинмониторинга, а затем от представителей силовых структур. Женщину убедили, что неизвестные пытаются обналичить её сбережения. В начале мая она передала 1,2 миллиона рублей незнакомцу в сквере на улице Плотникова, спрятав деньги в пакет и назвав при встрече пароль.

Через месяц по той же схеме потерпевшая отдала прибывшему курьеру взятые в кредит 700 тысяч рублей. Ещё 373 тысячи рублей в конце июня она перевела через банкомат на указанные счета. Общий ущерб составил 2,273 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.