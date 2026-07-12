В Перми на парковке у рынка сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел на парковке у рынка в Перми. Сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
В социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлён пылающий автомобиль марки «Опель». Возгорание началось под капотом машины. Транспорт стоял на парковке возле Китайского рынка.
На место приехали экстренные службы. Автомобиль удалось потушить. Рядом стоящие машины не пострадали. Причины и обстоятельства пожара выяснит дознаватель МЧС.
Напомним, 4 июля в посёлке Кормовище Лысьвенского округа загорелся трёхквартирный дом. Во время пожара в одном из помещений находились 15-летняя девочка и 7-летний мальчик. Им удалось выбраться через окно. Оба ребёнка получили травма и доставлены в медицинское учреждение.
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