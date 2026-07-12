Под Ростовом осудили мужчину, который вывез из страны древесину

В Аксайском районе Ростовской области вынесли приговор мужчине, организовавшему незаконный вывоз за рубеж крупной партии древесины.
Контрабандист переправил через границу более 230 кубометров бука, для чего использовал фальшивые документы и внёс ложные сведения в таможенную декларацию.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Кроме того, в доход государства у нарушителя конфисковали свыше 15 млн рублей, что эквивалентно рыночной стоимости вывезенного леса.