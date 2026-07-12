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Пьяный «бесправник» в Красноярском крае наехал на двух женщин

Инспекторы ДПС задержали нарушителя, который умышленно наехал на пытавшуюся остановить его прохожую.

Ночью в посёлке Малиновка Ачинского округа 32-летний мужчина за рулём KIA Sorento наехал на 42-летнюю женщину-пешехода.

Водитель находился в состоянии опьянения и не имел права садиться за руль. Очевидцы попытались вмешаться и отстранить его от управления, однако в ответ он сознательно сбил ещё и 32-летнюю женщину, которая также пыталась его остановить.

Пострадавшую доставили в больницу. Второй участнице происшествия назначено амбулаторное лечение.

Водитель скрылся с места ДТП, но экипаж ДПС оперативно его разыскал и задержал. Освидетельствование показало 0,92 мг/л алкоголя. Выяснилось, что мужчина вообще не получал водительского удостоверения.

На бесправника составили несколько административных материалов: за пьяную езду без документов, оставление места аварии, невыполнение требований об остановке и другие нарушения.

Среди них также отсутствие переднего номера и неуплата штрафа.