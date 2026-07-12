Пьяный «бесправник» в Красноярском крае наехал на двух женщин

Ночью в посёлке Малиновка Ачинского округа 32-летний мужчина за рулём KIA Sorento наехал на 42-летнюю женщину-пешехода.
Водитель находился в состоянии опьянения и не имел права садиться за руль. Очевидцы попытались вмешаться и отстранить его от управления, однако в ответ он сознательно сбил ещё и 32-летнюю женщину, которая также пыталась его остановить.
Пострадавшую доставили в больницу. Второй участнице происшествия назначено амбулаторное лечение.
Водитель скрылся с места ДТП, но экипаж ДПС оперативно его разыскал и задержал. Освидетельствование показало 0,92 мг/л алкоголя. Выяснилось, что мужчина вообще не получал водительского удостоверения.
На бесправника составили несколько административных материалов: за пьяную езду без документов, оставление места аварии, невыполнение требований об остановке и другие нарушения.
Среди них также отсутствие переднего номера и неуплата штрафа.