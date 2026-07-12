Подозрительное поведение привело к задержанию мужчины с наркотиком в Алматы

Во время ночного патрулирования сотрудники полиции заметили в Медеуском районе Алматы мужчину, чье поведение вызвало у них подозрения. При проверке он сообщил, что в кармане одежды находится сверток с синтетическим наркотическим веществом.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое вещество направили на судебно-химическую экспертизу для установления его состава.
По словам задержанного, наркотик он хранил исключительно для личного употребления. Вместе с тем полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют возможную причастность мужчины к незаконному обороту наркотических средств.
В полиции Алматы напомнили, что незаконное хранение наркотиков является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством РК.