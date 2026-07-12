Уже не верил во встречу: неожиданный звонок из МВД вернул мужчине потерянное 11 лет назад

Мужчина написал заявление в полицию, но тогда найти транспорт так и не удалось. Шли годы, владелец уже смирился с потерей, но правоохранители продолжали работать.
И вот, спустя 11 лет, мужчине позвонили из Интерпола. Звонок стал шоком и одновременно огромной радостью.
«Любимая ласточка. Спасибо вам, дознанию, всем следствию, полиции. Вот нашлась машина, очень рад», — поделился счастливый владелец.
В операции были задействованы Госавтоинспекция, Экспертно-криминалистический центр и подразделение дознания, а координация велась через японское бюро Интерпола. Машину нашли — и она была в пригодном состоянии.
Теперь мужчина планирует снова сесть за руль своей «ласточки».