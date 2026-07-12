Под Ростовом арендатор месяц тайно обворовывал гараж своего знакомого

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 55-летний знакомый потерпевшего, который арендовал у него это помещение. Оказалось, что мужчина обчищал чужой гараж постепенно. На протяжении месяца он потихоньку вывозил оттуда все, что можно продать.