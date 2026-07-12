На Урале СКР возбудил дело по двум статьям после гибели девочки под мусоровозом

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после гибели четырехлетней девочки под колесами мусоровоза 12 июля, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, ребенок катался на велосипеде без присмотра взрослых, упал, в этот момент на него наехал большегруз. Девочка скончалась в машине скорой помощи.