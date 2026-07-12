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На Урале СКР возбудил дело по двум статьям после гибели девочки под мусоровозом

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после гибели четырехлетней девочки под колесами мусоровоза 12 июля, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, ребенок катался на велосипеде без присмотра взрослых, упал, в этот момент на него наехал большегруз. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил дело по ст. 238 и 264 УК РФ, касающимся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

В ходе расследования проводятся осмотр места происшествия и допросы свидетелей для установления всех обстоятельств трагедии. Назначены необходимые экспертизы, изучается документация, а также собираются иные доказательства для дальнейшей правовой оценки ситуации.

По итогам следственных действий будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.