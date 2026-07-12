На Урале СКР возбудил дело по двум статьям после гибели девочки под мусоровозом

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил дело по ст. 238 и 264 УК РФ, касающимся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.
В ходе расследования проводятся осмотр места происшествия и допросы свидетелей для установления всех обстоятельств трагедии. Назначены необходимые экспертизы, изучается документация, а также собираются иные доказательства для дальнейшей правовой оценки ситуации.
По итогам следственных действий будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.