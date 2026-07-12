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В Самаре жильцам дома, где взорвался газ и сгорели три этажа, выплатят 2 млн рублей

Более 2 млн рублей будет направлено на финансовую помощь пострадавшим в результате пожара в жилом доме в Самаре. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Постановление властей Самарской области опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Финансовую помощь пострадавшим предоставят в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Речь идет о доме в Советском районе Самары на ул. XXII Партсъезда, 20, где вечером 14 июня произошел хлопок бытового газа, а затем начался пожар. В результате сгорели три этажа, 48 человек пострадали, двое погибли.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

После пожара дом признали непригодным для жилья. Здание расселили.

Дом планируется снести, а на его месте обустроить общественное пространство.