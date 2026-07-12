В Самаре жильцам дома, где взорвался газ и сгорели три этажа, выплатят 2 млн рублей

Финансовую помощь пострадавшим предоставят в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Речь идет о доме в Советском районе Самары на ул. XXII Партсъезда, 20, где вечером 14 июня произошел хлопок бытового газа, а затем начался пожар. В результате сгорели три этажа, 48 человек пострадали, двое погибли.
СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
После пожара дом признали непригодным для жилья. Здание расселили.
Дом планируется снести, а на его месте обустроить общественное пространство.